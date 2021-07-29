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Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 11 milyon 809 bin biletli yolcu seyahat etti

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:50
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Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 11 milyon 809 bin biletli yolcu seyahat etti

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca 11 milyon 809 bin biletli yolcunun hava, kara ve demir yollarını kullanarak, seyahat ettiğini açıkladı. 

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yapılan bölünmüş yol ve otoyollar ile Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollar ile donattıklarını belirtti. Türkiye'nin hava alanlarından sonra yüksek hızlı tren hatları sayısını da artırarak, ulaştırma altyapısını güçlendirdiğini belirten Karaismailoğlu, bayramda yolcu hareketliliğinin hem ekonomiyi hem de turizmi canlandırdığını vurguladı. Karaismailoğlu, "Bayram tatili süresi boyunca 42 bin 688 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 794 bin kişi havalimanlarımızdan hizmet aldı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 204 bin 658 sefer yaparak; toplam 3 milyon 115 bin yolcu taşıdı. Yine 2 milyon 900 bin kişi demir yolları ile seyahat etti. Bayramda toplamda 11 milyon 809 bin kişi hava, kara ve demir yollarımızı kullanarak seyahat etti" dedi. 

Bakan Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray'ın tatil süresince en fazla tercih edilen raylı sistem olduğunu da belirterek, "Marmaray; 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki tatil boyunca her gün ortalama 300 binden fazla yolcu tarafından kullanıldı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca milyonlarca kişinin bayramda özel araçları ile seyahat ettiğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluKurban Bayramı
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