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Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu'nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır" dedi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 14:50
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Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı

ANKARA - Adalet Bakanı Gül, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayını nedeniyle Fransız 'Charlie Hebdo' dergisi hakkında resen soruşturma başlatılmasının hatırlatılması üzerine, "Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu'nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır" diye konuştu. 

Hz. Muhammed'e yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını kaydeden Bakan Gül, "İslam, barış dinidir ve Peygamberimizin mesajı kardeşlik üzerinedir. Bu tür dinimize yönelik saldırılar tüm İslam alemi ve bütün insanlığın kabul etmeyeceği davranışlardır. Bu tür saldırıların bütün insanlık tarafından kınanması gerekmektedir. Kınıyoruz biz de. Ne yaparlarsa yapsınlar, İslam, barış kardeşlik mesajını mutlaka bütün yeryüzüne, bütün o saldırıları yapanlara da mesajlarını iletmeye devam edecektir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülTürk MakamlarıTürk Ceza Kanunu
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