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Bakan Gül: İnsanlık dışı ifadeler kullanan şahsın, hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yoğun bakımda tedavi gören annesiyle paylaştığı fotoğrafının altına küfürlü yorum yazılmasına tepti gösterdi. Bakan Gül, ''Bu insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı alacağına inanıyorum'' dedi.

22 Ocak 2021 Cuma 13:56
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Bakan Gül: İnsanlık dışı ifadeler kullanan şahsın, hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Her iki bakan önce kentte yapımı devam eden yeni havalimanı şantiyesini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Gül ve Karaismailoğlu, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi ile ilgili paylaşım yapan şahısla ilgili, kanunların insanların ihtiyaçlarına göre çıkarılacağını söyleyerek, bu tür cezaların kişilik onurunu zedelemeyi engelleyecek ne gibi tedbirler alınması gerekiyorsa bunların konuşulacağını aktardı.

'YARGI DAĞITIMI MERKEZİ SOSYAL MEDYA DEĞİL, MAHKEMELERDİR'

Gül, yargı dağıtımı merkezinin sosyal medya değil, mahkemeler olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

''Kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstündedir. Hele ki annelerimiz, başımızın tacıdır. Cennet annelerin ayağının altına serilmiştir. Anneler, elleri, ayakları öpülesi en kıymetli varlıklardır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfretme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Bu konuda aile bizim en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun, insan onuruyla yaşar. Kimin, eşi, annesi, çocuğu olursa olsun, en ağır şekilde kınama, bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir."

ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden 'hak ihlali' kararıyla ilgili de Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların bağlayıcı olduğunu söyledi. Bakan Gül, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların kabul edilmeyecek olsa da uygulanmayacağı anlamanı gelmeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerekmektedir. Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulamasıdır. Anayasa Mahkemesi kararları idareyi, bütün kurumların gerçek ve tüzel kişileri, mahkemeleri bağlar, esas itibari ile hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde, mahkemelerde de anayasa kararlarına uyulması da hukukun bir gereğidir. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreçte de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar ve hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. Dolayısıyla hukuk neyi emrediyorsa, anayasa neyi emrediyorsa, Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde olması gereken budur ve kararların da uygulanması gerekir. Adalet başta kendi mekanizması itibari ile de gözünü açmadan taraflara ulaşmadan hak neyse, hukuk neyse, adalet neyse onun yerine getirilmesi milletimizin beklentisidir, hukukun gereğidir. Dolayısıyla olacak olan hukukun emrettiği şeydir o da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığıdır ve hukukun uygulanması, üstünlüğü hukuk güvenliğidir. Anayasanın amir hükmü de budur, hep birlikte göreceğiz elbette kararlar eleştirilir, tartışılır, değerlendirilir, katılmayız ama uygulama hukukun gereği bir emridir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gülİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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