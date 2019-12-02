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Bakan Gül: Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan'ın defalarca kolluğa, emniyete, yargıya ihbar ve şikayette bulunmasına rağmen eski eşi tarafından katledildiğini belirterek, "Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi. Adalet son bir ümitle, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz, kulağını kapatamaz. Bu feryadı işitmeyen bir uygulama Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından denetlenmektedir" dedi.

Bakan Gül: Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan'ın defalarca kolluğa, emniyete, yargıya ihbar ve şikayette bulunmasına rağmen eski eşi tarafından katledildiğini belirterek, "Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi. Adalet son bir ümitle, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz, kulağını kapatamaz. Bu feryadı işitmeyen bir uygulama Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından denetlenmektedir" dedi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 13:02
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Bakan Gül: Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile Hukuku Çalıştayı'na katıldı. Bakan Gül, çalıştayın önemini vurgulayarak ailenin toplumun temeli olduğunu ve eşlerin de eşit olduğunu söyledi. Bakan Gül, aile içi ve kadına karşı işlenen şiddete karşı her zaman mücadele edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz başlıklar arasındadır. Bu hiç bir devlet ve toplum için kabul edilemez. Her nerede, ne şekilde yaşanırsa yaşansın kadına karşı şiddetle en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Kadına şiddet konusunda toleransımız yoktur. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda üzerinde çalışılması gereken bir diğer husus da, kişileri şiddete yönelten unsurları tespit ederek bunlarla mücadele mekanizmaları geliştirmek ve bir anlamda erken uyarı sistemlerini işler hale getirmektir. Soruşturma mercileri şiddet olayına, öncesiyle, sebepleriyle, yan etkileriyle bütüncül yaklaşmalıdır. Aile içi şiddet, aile içi bir mesele değildir, toplumsal bir sorundur. Soruşturmaların özenle yerine getirilmesi, kovuşturmaların toplum vicdanını rahatlatan bir seyir izlemesi milletimizin müşterek beklentisidir."

'TEDBİRLER ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMALI'

Bakan Gül, sadece fiziksel değil tüm biçimleriyle kadına yönelik şiddeti kınadıklarını bildirerek bunun zorbalık, zalimlik ve toplumsal bir sorun olduğunu kaydetti. Gül, "Mahkemelerce kadınlara yönelik şiddet vakalarına ilişkin koruyucu ve önleyici tedbir kararları verilmektedir. 2019 yılı verilerine baktığımızda 174 bin 958 kişi hakkında 509 bin 172 farklı tedbire hükmedildiğini görüyoruz. Bu verilerden yola çıkarak yaptığımız analizler neticesinde öncelikli olarak her bir vakaya doğru ve özgü tedbirlere hükmedilmesi, bu tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilmesinin bir zaruret olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.

'AYŞE TUBA ARSLAN BUGÜN ARAMIZDA OLABİLİRDİ'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eskişehir'de eski eşi tarafından başına satırla vurularak öldürülen Ayşe Tuba Arslan cinayetine ilişkin de şunları söyledi:

"Bir ilimizde defalarca kolluğa, emniyete, yargıya ve ilgili kurumlara ihbar ve şikayette bulunmasına rağmen ve tüm hikayesi bütün birimlerce bilinmesine rağmen bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Bir kadının yaşam hakkı feryat figanlar arasında gaspedildi. Herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Kolluk makamları olayı ne için önleyemediği, savcılık makamları hangi aşamada ne gibi eksiklikler var hepsini masaya getirmesi gerekir. Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi. Onun gibi nice kadınlar, anneler, eşler aramızda olabilirdi. 'Bu can kurtarılabilirdi' dediğimiz nice canlar zalimce cinayetlere kurban gitti. Artık bu çığlığın son bulması gerektiğine hepimiz inanıyoruz. Adalet son bir ümitle, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz, kulağını kapatamaz. Bu feryadı işitmeyen bir uygulama Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından denetlenmektedir. Bu konuda da yargısal boyutuyla da en ufak bir ihmal dahi tespit edilmesi halinde HSK titizlikle takip ederek, gerekli her türlü müeyyideyi yapacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülAyşe Tuba ArslanKadına şiddet
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