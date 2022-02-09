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Bakan Dönmez: Elektrikte indirimli tarife taleplerini değerlendiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik fiyatları ile ilgili yeni bir düzenlemeye ilişkin, "Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 16:46
Bakan Dönmez: Elektrikte indirimli tarife taleplerini değerlendiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da otelde düzenlenen 'Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili, "Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana ekiplerimiz sahada büyük bir mücadele gösterdi. Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta’nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören alt yapıyı onardık. Isparta'da sadece bir günde yoğun kar yağışından kaynaklı 12 bin hasar meydana geldi. Normalde Isparta’da yıllık arıza ve hasar sayısı bin 100 civarında. Yani 1 günde 10 yıllık hasar ve arıza meydana geldi. Ekiplerimiz böylesine zor şartlar altında sorunu en kısa sürede çözmek için büyük bir gayret gösterdi. Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetin farkındayız. Sorunun bir an önce çözülmesi için kesintinin başladığı ilk andan bu yana hep sahadaydık. Halkımızın sıkıntılarını bire bir dinledik. Çözüm için gereken bütün imkanları bir araya getirdik. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz her zaman milletimizin yanındadır" diye konuştu.

'KİMSE 'İŞİM BİTTİ' DİYEREK ÇEKİP GİTMİYOR'

Bakan Dönmez, aramadan üretime kadar madenciliğin her aşamada sıkı kurallarla denetlendiğini ifade ederek, "Madenlerin çıkarılmasından işlenmesine kadar çevre mevzuatı her süreçte etkin bir şekilde işletiliyor. Madenler çıkarıldıktan sonra da bu kez rehabilitasyon için gereken bütün süreçler mevzuata uygun bir şekilde ilerletiliyor. Bazı gruplar provokasyonlarla madencilerimizi ve vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bazı bölgelerimizde çalışan işçilerimizin tehdit edilmesi, yöre halkının kışkırtılması ya da iş makinalarının çalıştırılmaması gibi eylemlere şahit oluyoruz. Türkiye’nin her bir noktasında sanki madencilik yapılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Oysaki madenciliğin nerede, nasıl ve kimler tarafından yapılacağı kanunlarda yazılı. Sahadaki madencilik faaliyetleri sona erdikten sonra bölgenin yeniden eski haline getirilmesi kanuni bir zorunluluk. Hiç kimse 'ben buradan alacağımı aldım, işim bitti' diyerek çekip gitmiyor. Nasıl ki madencilik öncesi ve esnasındaki faaliyetler kurallarla belirleniyor, sonrası da aynı şekilde kural ve kanunlarla yürütülüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezElektrik Fiyatları
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