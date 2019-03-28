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Bakan Dönmez: Akdeniz'de oldubittiye izin vermeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğalgaz aramacılığı olarak görüyoruz. Akdeniz'de oldubittiye izin vermeyiz. Hedefimiz Türkiye'nin petrol, doğal gaz üretip, bunların ihraç edebilmesidir" dedi.

Bakan Dönmez: Akdeniz'de oldubittiye izin vermeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğalgaz aramacılığı olarak görüyoruz. Akdeniz'de oldubittiye izin vermeyiz. Hedefimiz Türkiye'nin petrol, doğal gaz üretip, bunların ihraç edebilmesidir" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:26
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Bakan Dönmez: Akdeniz'de oldubittiye izin vermeyiz

İSTANBUL - Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 140 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt sektörünü bir araya getiren "Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı - Petroleum 2019", İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Fuara, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz,  Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal ve sektör temsilcileri katıldı.


"ENERJİDE BAĞIMSIZ HALE GELMEK İSTİYORUZ"

Fuarın sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Bakan Fatih Dönmez, "Sektörümüzün değerli üyeleri yine enerji ve maden politikalarımızda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğal gaz aramacılığı önemli adımlar arasında. Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğal gaz aramacılığı olarak görüyoruz. Tek başına bu tabloya baktığımızda enerji talebinin petrol ve doğal gaz talebinin yüksek olduğu aşikar. Enerjide bağımsız hale gelmek istiyoruz" dedi. 

PETROLEUM ISTANBUL TUYAP'TA BASLADI. FUARIN ACILISINA ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI FATIH DONMEZ VE DEMIROREN HOLDING YONETIM KURULU BASKANI YILDIRIM DEMIROREN KATILDI. FOTOGRAF: CAN EROK/ISTANBUL,(DHA)


"AKDENİZ'DE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Dönmez, "Türkiye'nin petrol ya da doğal gaz üretebilmesi ve ihraç edebilmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Türk Akım ve TANAP gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması en büyük göstergedir. Türkiye Akdeniz'de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla teknolojik altyapımızı kullanarak mücadele etmekte kararlıyız. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele komisyonu belirli aralıklarla toplanıyor. Akaryakıt sektöründe 150 bin kişi istihdam ediliyor. Rafineri ve petrokimya tesislerini artırma yönünde somut adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. 


PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI

Karadeniz'de petrol arama çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Dönmez, "İlk sonuçları da almaya başladık. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de bir doğal gaz keşfimiz oldu. Buradan 5 milyar dolarlık cari açığa bir katkı sağlamış olacağız. Buradan günlük 820 bin metreküp doğal gaz üretimi başlatmış olacağız" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Fatih Dönmez, Yıldırım Demirören, Mehmet Soysal ve yetkililer fuar alanındaki stantları tek tek ziyaret etti.  Bu yıl ki teması 'Akıllı Teknolojiler, Akıllı İstasyonlar'  fuarda istasyonların akaryakıt dışındaki satışlarında önemli bir yer tutan ürünlerin temsilcileri ve franchise veren markaların yöneticileri ile birlikte diğer tedarikçiler de yer aldı. Petroleum Istanbul'u 2019'u açık kalacağı 3 gün boyunca 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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