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Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz, dünyadaki 5 gemiden 1'i

20 Mayıs 2022 Cuma 15:47
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz, dünyadaki 5 gemiden 1'i

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin, kendi klasmanında dünyadaki 5 gemiden 1'i olduğunu belirterek, yakında keşif faaliyetine başlayacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından, Türkiye'nin yeni sondaj gemisinin görüntülerini paylaştı. Bakan Dönmez'in "4'üncü sondaj gemimiz, dünyada kendi klasmanındaki 5 gemiden biri. Çok yakında denizlerimizin derinliklerinde yeni keşiflere çıkacak" notuyla paylaştığı görüntüde kendisinin de "4'üncü gemimiz, 7'nci jenerasyon derin deniz sondaj gemisi. Teknoloji olarak bundan daha üst seviye bir gemi yok. Gemimizin sondaja hazırlanması işlemlerini bir an önce bitirmeyi ve inşallah görevine en kısa sürede uğurlamayı hedefliyoruz" konuşması yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezSondaj Gemisi
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