Bakan Bozdağ: İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, "Türkiye, terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiçbir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik saldırıda başarılı olamayacak" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesini görüşmek üzere toplandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, komisyona sunum yapmadan önce İstanbul'daki bombalı terör saldırısına ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ, saldırıyı kınayarak, "Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiçbir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik oyunda ve saldırıda başarılı olamayacak" dedi.



'TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ GÜÇLENDİRDİK'



Ardından 2023 yılı bütçe sunumunu yapan Bakan Bozdağ, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri anlatarak, "Demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin tahkim edilmesi, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlendirilmesi ve hak arama yollarının artırılması başta olmak üzere pek çok konuda reformlar gerçekleştirdik, temel hak ve hürriyetleri güçlendirdik. Kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini benimsedik. Çocuk haklarını ilk defa anayasaya koyarak çocuğun üstün yararını ve her türlü istismara, şiddete karşı çocukları korumayı devlete ve idareye anayasal bir görev olarak yükledik. Sendikal hakları genişlettik ve güçlendirdik. Memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı verdik. Cumhuriyetimizin hukuk devleti vasfını güçlendirdik. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasını sağlayacak önemli adımlar attık. Hakim, savcı ve personel sayıları ile ilk derece genel ve ihtisas mahkemelerinin sayılarını artırdık. Teknolojinin yargıda daha etkin kullanımını sağladık" dedi.



'YENİ ANAYASA, VAZGEÇİLMEZ HEDEFİMİZDİR'



Bakan Bozdağ, geçen haftalarda açıklanan 'Türkiye Yüzyılı' adı altındaki çalışmanın en önemli başlığının da yeni bir anayasa olduğunu vurgulayarak, "Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir; vazgeçilmez hedefimizdir. Türkiye'de yeni anayasayı parti programına ve seçim beyannamesine koymayan parti neredeyse yoktur. Bu gerçekliğe rağmen bugüne kadar Türkiye'de maalesef yeni anayasa yapılamamıştır. Türkiye'de herkesin ve her kesimin üzerinde müttefik olduğu halde yapamadığı tek şey yeni anayasadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ve diğer bir anlatımla Türkiye yüzyılına, yeni anayasa ile başlamak ülkemizi ve milletimizi daha da güçlendirecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa edebilmemiz için, yeni ve sivil bir anayasaya olan ihtiyacımız tartışmasızdır" diye konuştu.



Bakan Bozdağ, hakim ve savcı sayısının 2002 yılında 9 bin 349, bugün ise 22 bin 747 olduğunu belirterek, "Yani yüzde 143 oranında artış sağlanmıştır. 2002 yılında 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 9,40, savcı sayısı 4,97 iken, 2021 yılı sonu itibariyle 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 18,07, savcı sayısı ise 8,84'e yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.



Bakan Bozdağ, bakanlığın 2023 yılı toplam bütçesinin ise 75 milyar 603 milyon 176 bin TL olarak öngörüldüğünü söyledi.