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Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya geldi.

05 Haziran 2020 Cuma 14:52
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Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa’da

ŞANLIURFA - Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Havalimanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kentteki askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, ardından 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geçti. Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme ve denetlemeleri kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Akar ve komutanların bölgedeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GülerKuvvet KomutanlarıŞanlıurfa
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