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Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

26 Kasım 2019 Salı 14:30
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Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin Ankara'da dün gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, "Her şey normal. Bu tedarik biliyorsunuz bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Her şey planlandığı gibi, planlanan faaliyetler devam ediyor. Farklı, beklenmeyen herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarS-400Açıklamaönce Vatan
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