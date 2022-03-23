Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı altındaki 180 araçlık katlı otoparkı 3 yıl süreyle kiraya verecek. Otoparkın aylık muhammen kira bedeli KDV dahil 25 bin 200 Türk Lirasıdır.



İhale şartnamesı 1.500 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhale 7 Nisan 2022 tarihinde Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.



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