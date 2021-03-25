Azmin zaferi… Nuran Zincirlioğlu, Uluslararası Doğu Ödüllerine layık görüldü!

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Bölgenin en başarılı insanlarına verilen Uluslararası Doğu Ödülleri, kendi alanında başarılı ve uzman olan Aile Danışmanı ve Bilinçaltı uzmanı Nuran Zincircioğlu’naverildi.

İlk kez yapılan Uluslararası Doğu Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ödül törenine birçok siyasetçi, manken, sanat ve cemiyet camiasının önemli isimleri katıldı. Doğu ve Güneydoğulu işadamları ile üst düzey bürokratlarının akın ettiği tören oldukça ilgi gördü.

Kendi alanında bölgenin en başarılı insanlarına verilen ödüller, oldukça ilginç ve başarılı bir isme daha verildi. Önce Şanlıurfa’da, sonra da yurt çapında yaptığı ‘Aile danışmanlığı ve bilinçaltı eğitimi’ çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Nuran Zincircioğlu’da bir ödüle layık görüldü.

Aile Danışmanı Zincircioğlu, özellikle modern hayat, stres ve iş yoğunluğunun getirdiği bireysel ve ailevi sorunlara yönelik yaptığı psişik ve metapsişik çalışmaları ile Türkiye’nin en dikkat çeken isimlerinden biri.

Aile danışmanlığı alanında aldığı üstün başarı ödülünü bir motivasyon aracı olarak gördüğünü belirten Nuran Zincircioğlu: “Ödüller ve plaketler, çalışan, üreten ve yeni çözüm yolları bulan insanlar için iyi bir motivasyon aracıdır. Ama beni daha çok motive eden vaha da yeni çözümler, yöntemler ve metotlar üretmeye iten, danışanlarımdan yüzde 100’e yakın aldığım sonuçlardır. Toplumun temel taşı olan ve ciddi sarsıntılar geçiren aileyi bu sarsıntıdan kurtarıp aile bireylerinin birbirlerini fark etmesi ve birbirlerinin değerlerini görmelerini sağlamak, kendi hayatının başrolünündümenini kontrol etmesini fark ettirmek, danışanlarımın mutlu ve huzurlu bir yaşam kurmalarını görmek bizleri bir başka motive ve mutlu ediyor. Seküler yaşam tarzından tutun, muhafazakâr kesime kadar toplumumuzun önde gelen sima ve ailelerinden bireylerine kadar her kesimden danışanlarımla birlikte elde ettiğimiz başarıya verilen ödüldür bu benim için. Bu sadece benim değil, aynı zamanda danışanlarıma daverilen bir ödüldür.”

Nuran Zincirlioğlu kimdir

6 çocuklu mütevazi bir ailenin en küçük ferdi olarak 1964 yılında Gaziantep de dünyaya geldi. 2 kız ve 1 erkek çocuk annesi olan Nuran Zincirlioğlu, 30 yıldır Şanlıurfa'da ikamet etmekte. Gençlik yıllarında aile hayatının getirdiği sorumluluklar ile çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek amacıyla ‘Kişisel Gelişim’ konularına her zaman ilgisi olmuştur ve bu amatör ilgisi zamanla profesyonelliğe geçmiştir. Şanlıurfa gibi bir yerde kadınlığın ve anneliğin zorluklarına rağmen, hayatın ona yaşattığı acıları sırtına kambur olarak değil, ayağının altına basamak olarak görüp kişisel gelişim alanında kendini en iyi şekilde yetiştirerek yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere bu alanda uluslararası geçerliliği olan 60’ın üzerinde değerli hocalardan profesyonel eğitim almıştır. Bunun yanı sıra BRUSSELS CAPITAL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS öğrenimini de tamamlayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ‘AİLE DANIŞMANLIĞI’ eğitimini, Adnan Menderes Üniversitesi’nde ‘BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİNİ’ de bitirdikten sonra şimdi de BCÜ üniversitesinde ‘KLİNİK PSİKOLOJİ’ Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.