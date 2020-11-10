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Aziz Akkuş'tan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a Ziyaret

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Divan Kurulu Başkanı Genç Girişimci İş Adamı Aziz Akkuş ve beraberindeki heyet Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti.

10 Kasım 2020 Salı 10:14
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Aziz Akkuş'tan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a Ziyaret

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ziyaret esnasında Başkan Akkuş, Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan `a 15 Temmuz Federasyonu olarak Plaket Takdim etti. Başkan Akkuş, Belediye çalışmalarında örnek çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Sayan `a teşekkür etti.

Başkan Sayan ise 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Akkuş ve beraberindeki heyetin ziyaretinden dolayı teşekkür ederek. Başkan Akkuş `a Özel Yapılmış Türk Bayraklı Plaket takdim etti.

Program sonrası ise Başkan Akkuş, Başkan Sayan ` a 15 Temmuz Federasyonu Rozetini takarak hatıra fotoğrafı çektiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aziz AkkuşAğrı Belediye Başkanı Savcı SayanDinçer Karacalar
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