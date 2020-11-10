Aziz Akkuş'tan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a Ziyaret

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ziyaret esnasında Başkan Akkuş, Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan `a 15 Temmuz Federasyonu olarak Plaket Takdim etti. Başkan Akkuş, Belediye çalışmalarında örnek çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Sayan `a teşekkür etti.

Başkan Sayan ise 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Akkuş ve beraberindeki heyetin ziyaretinden dolayı teşekkür ederek. Başkan Akkuş `a Özel Yapılmış Türk Bayraklı Plaket takdim etti.

Program sonrası ise Başkan Akkuş, Başkan Sayan ` a 15 Temmuz Federasyonu Rozetini takarak hatıra fotoğrafı çektiler.