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Azerbaycan'a 5 mayın temizleme aracı daha

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:02
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Azerbaycan'a 5 mayın temizleme aracı daha

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ. (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracının (MEMATT) daha Azerbaycan'a teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bağlısı ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
5 Mayın Temizleme AracıTürkiyeAzerbaycan
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