AYM'ye yılın 9 ayında 33 bin 118 bireysel başvuru

ANKARA - AYM'nin internet sitesinde yayımlanan bireysel başvuru istatistiklerinde yıllara göre yapılan ve sonuçlandırılan dosya sayıları ile hak ve özgürlüklere göre ihlal sayıları hakkında detaylı bilgi verildi. 'Bireysel başvuru' uygulamasının başladığı 23 Eylül 2012 tarihinden 30 Eylül 2019 tarihine kadar AYM'ye toplam 244 bin 783 bireysel başvuru yapılırken, bunlardan 197 bin 761'i yani yüzde 80,8'i sonuçlandırılarak karara bağlandı. 2019 yılının ilk 9 ayında mahkemeye 33 bin 118 bireysel başvuru yapılırken, bunlardan 25 bin 415'i yani yüzde 77'si sonuçlandırıldı.



Sonuçlandırılan başvuruların yüzde 89'unda 'kabul edilemezlik', yüzde 6'sında 'idari ret' ve yüzde 4’ünde 'en az bir hakkın ihlali' kararı verildi. Bugüne kadar verilen toplam 'en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen' bireysel başvuru sayısı (makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen dosyalar dahil) 8 bin 239 olurken, ihlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında ilk sırayı yüzde 52 ile 'adil yargılanma hakkı' aldı. İhlal kararlarında ikinci sırada yüzde 30 ile 'mülkiyet hakkı' ve üçünce sırada yüzde 7 ile 'ifade özgürlüğü hakkı' ihlali yer buldu. Adil yargılanma hakkı ihlalinin kendi içindeki dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 57 ile 'makul sürede yargılanma hakkı' ihlali aldı.