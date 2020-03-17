Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi

İSTANBUL - Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
DHA
Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
İSTANBUL - Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
DHA