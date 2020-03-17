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Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi

Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

17 Mart 2020 Salı 15:12
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Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi

İSTANBUL - Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupadan Gelen TürklerIlk Uçak
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