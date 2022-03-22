AVRASYA’NIN YENİ ENERJİ MERKEZİ: TÜRKİYE

Sevgili dostlar son zamanlarda yaşanan Ukrayna-Rusya olayları bir kez daha gösterdi ki, jeopolitik bir krizde Avrupa’nın güvenli liman arayışı ve yeni enerji koridorları için Türkiye’nin önemi daha fazla artmış durumdadır. Son dönemde Türkiye’ye yapılan bazı ziyaretleri de bir bakıma bu minvalde de değerlendirmek gerekir. Unutmamak lazımdır ki; Türkiye Ortadoğu, Hazar, Avrasya ve Akdeniz coğrafyasında merkezi bir yere sahiptir. Türkiye’nin bu jeostratejik önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Dünyanın ticaret ve enerji sikleti yeniden Doğu’ya doğru kaymaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de Asya’nın ve dahi Avrasya’nın parlayan yıldızı olabilir.

Türkiye’de atılan bazı enerji hatları ve koridoru yönünde ki adımlar da daha da önemli bir hale gelmektedir. Tanap, Türk Akımı ve BTC gibi projeler bu anlamda önem teşkil etmektedir. Özellikle TANAP Projesine Türkmenistan’ın da eklenmesi ve aktif hale getirilmesiyle çok daha önemli bir adım atılabilir. 17.5 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi ile dünyanın doğalgaz rezervinde önemli bir paya sahip olan Türkmenistan’da bu anlamda dikkate değer bir ülkedir. Zaten orada da yakın zamanda seçim oldu ve Serdar Berdimuhammedov devlet başkanı olarak seçildi. Bir nevi genç bir kan gelmiş oldu. Yakın zamanda da TANAP içinde ayrı bir öneme sahip olan ‘’Trans Hazar Projesi’’ kapsamında bazı adımlar atılabilir.

Türkiye bu anlamda imkan ve kabiliyetlerini arttırarak Avrasya’nın enerji koridoru ve merkezi olabilir. Bu konuda da alt yapısını ve uzun vadeli enerji yönlü tutarlı bir dış politikasını devam ettirmesi lazımdır. Ayrıca alanında kalifiye iş gücünün temini de atılması gereken önemli adımlardandır. Türk Devleti 2200 yıllık kadim devlet aklı ile Enerji merkezi olma konusunda uzun zamandır alt yapı oluşturmaya çalışıyor zaten…

Doğu’ya doğru kayan ticaret ve enerji yönlü hareketlerde Çin önemli bir yere sahiptir. Özellikle de Çin’in ‘’Bir Yol, Bir Kuşak’’ projesi bölge için hayati bir öneme sahiptir. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 7 Eylül 2013’te Kazakistan’ın Nazarbayev Üniversitesinde, Kadim İpek Yolu ülkeleri arasında ‘’İpek Yolu’’ ekonomi kuşağı oluşturulmasından bahsetmişti. Nitekim bu proje kapsamında Çin büyük yatırımlar yaptı ve hala yapmaya da devam ediyor. Proje’nin bitiş tarihi 2049 olarak belirlense de, proje kapsamında bazı ana hatlara ve yollara yavaş yavaş işlerlik kazandırmak için harekete geçilmiş durumdadır. 2025 tarihinde bu anlamda kısmen da olsa somut adımlar atılacağı yönünde önemli çalışmalar mevcuttur. Özellikle, Orta Koridor, Güney Koridor ve Kuzey Koridor bu yol kuşak projesi içindeki önemli hatlardır. Bu manada bizi en çok ilgilendiren güzergah olan Orta Koridor güvenli ve stratejik öneme sahip. Bu yüzden de en çok tercih edilecek olan yol güzergahı da Türkiye olacaktır. Orta Koridor Türkiye’den geçen ana hattır. Türkiye bu bağlamda Jeostratejik konumu ile Avrasya’nın merkez ülkesi olabilir. Ekonomik ve enerji yönlü büyük avantajlar da sağlanabilir. İstanbul bu bağlamda önem teşkil etmektedir. Geçmişte de İpek Yolu’nun kavşak noktası durumunda olan İstanbul, yeniden büyük bir ticaret merkezi olabilir.

Türkiye imkan ve kabiliyetleri ile bu manada büyük bir enerji merkezi ve ticaret yolu olabilir. Avrasya konusunda daha somut ve önemli adımlar da atmalıyız artık. Batı’nın ve ABD’nin Türkiye telaşı boşuna değil ve o yüzden de Türkiye’yi herkes kendi safına iyice çekme gayretinde. Türkiye bu denge politikasını bir yere kadar götürebilir. O yüzdendir ki bu saydığımız hususların merkezi olması için doğru tarafta Avrasya ve Asya içinde tarihi mevzilenme içine girmelidir. Yakın dönemde bu minvalde daha önemli adımlar da bekliyorum.

Ve son söz: ‘’ Türkiye gelecek dönemde Avrasya’nın parlayan yıldızı olabilir. Türkiye’nin imkan ve kabiliyetleri buna müsait. Yeter ki Liyakate önem verelim ve Liyakatli kişiler gerekli yerler de olsun’’