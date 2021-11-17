Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,694.39
ALTIN
627.92
DOLAR
10.48
STERLİN
14.12
EURO
11.87
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Okan Üniversitesi 39...
Bayrampaşa Millet Bahçesi için ihaleye çıkıldı
Bayrampaşa Millet Bahçesi için...
66 Akademik Personel Alınacak 
66 Akademik Personel Alınacak 
Yalova'da taksi plakaları tahsis edilecek
Yalova'da taksi plakaları tahsis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü törende kutlandı

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:00
1 Okunma
Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü törende kutlandı

ELAZIĞ - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Vali Ömer Toraman, "Milli mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, 84 yıl önce şereflendirdiğiniz bu mekanda yine aynı gurur ve tanzimle huzurunuzda bulunmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz" dedi. 

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü için tören düzenlendi. Elazığ Valiliği önündeki törene Vali Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, Belediye Başkan Vekili Sami Güzel, protokol üyeleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Vali Toraman ve beraberindekiler, öğretmenevinde Atatürk'ün konakladığı odayı ziyaret etti.

'BIRAKTIĞINIZ EMANETLERE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Programda konuşan Vali Toraman "Milli mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, 84 yıl önce şereflendirdiğiniz bu mekanda yine aynı gurur ve tanzimle huzurunuzda bulunmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz. Bu aziz şehrin mert, yiğit ve vatanperver insanları, o gün zatıalileri nasıl yüreğine bastıysa, bugün yine aynı hissiyat ve aynı özlemle, manevi varlığınızı gönlünde yaşatmakta ve aynı özlemle bıraktığınız emanetlere sahip çıkmakta. Bizler açmış olduğunuz uygarlık yolunda göstermiş olduğunuz ülküde milletçe el ele, omuz omuza vererek bilimde, sanatta, eğitimde, sağlıkta ve teknolojide ülkemizi en ileri seviyeye taşımak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yüce hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürkün Elazığa GelişiYıl DönümüTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'te, 3 ayda yangında zarar gören 1500 hektar alandaki ağaçlar kesildi
Marmaris'te, 3 ayda yangında zarar gören 1500 hektar alandaki ağaçlar kesildi
İzmit Körfezi'nde canlılık artıyor
İzmit Körfezi'nde canlılık artıyor
TURAN YAZGAN HOCAMIZI ANDIK
TURAN YAZGAN HOCAMIZI ANDIK
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık
Bakan Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Bakan Akar: Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek
Bakan Akar: Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma