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ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı

Jandarma Genel Komutanlığı, haziran ayında Bitlis'in Çeltikli bölgesinde gerçekleştirilen operasyona ait, ATAK helikopterinin kokpitinden çekilen görüntüleri paylaştı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:02
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ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, T-129 ATAK tipi taarruz helikopterinin kokpitinden 360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle çekilen operasyon görüntülerini Twitter ve Youtube hesabından paylaştı. 'ATAK helikopterinin kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri' başlığı paylaşılan görüntüde, askeri alandan peş peşe havalanan iki T-129 Atak helikopterlerinin operasyon bölgesine gidişi ve belirlenen hedefleri ateş altına alması yer aldı. Ayrıca görüntüde, pilotların telsiz konuşmaları da bulunuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıATAK
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