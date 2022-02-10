Aşkın Saati 19:03'ün çekimlerine mayısta başlanacak

HABER: ASLAN SAYIM

Beşiktaş ruhuna hayran olan ve takıma gönül vermiş onlarca ünlü ismi bir araya getiren Aşkın Saati 19:03 sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımcılığını Sowa Yapım’ın, dağıtımcılığını da CGV Mars’ın üstlendiği Aşkın Saati 19:03filminin ilk teaserı yayınlandı. Beşiktaş taraftarını, hem de sinemaseverleri heyecanlandıran teaser için binlerce taraftar tezehurat yapmaya başladı.

Bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaşruhunun anlatıldığı film, hikayesi ve senaryosuyla dikkat çekiyor. Ön hazırlık çalışması büyük bir titizlikle yürütülen Aşkın Saati 19:03 Mayıs ayında sete çıkacak.

Türkiye’nin en önemli isimlerinin buluştuğu filmin çekimleri 4 haftada tamamlanacak.