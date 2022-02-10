Aşkın Saati 19:03'ün çekimlerine mayısta başlanacak

HABER: ASLAN SAYIM
Beşiktaş ruhuna hayran olan ve takıma gönül vermiş onlarca ünlü ismi bir araya getiren Aşkın Saati 19:03 sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.
Yapımcılığını Sowa Yapım’ın, dağıtımcılığını da CGV Mars’ın üstlendiği Aşkın Saati 19:03filminin ilk teaserı yayınlandı. Beşiktaş taraftarını, hem de sinemaseverleri heyecanlandıran teaser için binlerce taraftar tezehurat yapmaya başladı.
Bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaşruhunun
Türkiye’nin en önemli isimlerinin buluştuğu filmin çekimleri 4 haftada tamamlanacak.
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