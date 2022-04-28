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Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 4 sanık tahliye oldu

28 Nisan 2022 Perşembe 14:09
Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 4 sanık tahliye oldu

GAZİANTEP'te, Asiye Ateş'in (4) sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş ağır yaralandı. Küçük Asiye Gaziantep ve Antalya’da tedavi gördü. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı.

Şüpheliler hakkında 'olası kastla yaralama' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın

21 Şubat'ta yapılan duruşmada 4 sanık tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı.

Sanıklar bugün 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuksuz yargılanan Mahmut E. ile Zeynep C. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Veteriner Hekim M.C.Ç., aşılarını yaptığı, Asiye'ye saldıran köpeklerin sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Tutuklu sanıklar ise önceki savunmalarını yineleyerek, köpeğin sahibi olmadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak 4 sanığın tahliyesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AsiyePitbull SaldırısıTahliye
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