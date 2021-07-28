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Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:50
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Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesindeki sel felaketinde kaybolan Serdar Yiğit’in (44), 6 gün sonra, 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulundu. Yiğit’in şirkete bağlı şoför olarak çalıştığı, ağustosta evlenmeye hazırlandığı öğrenildi. 

Artvin'de, 22 Temmuz’da, metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit, kaybolurken, Arhavi’de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı; cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar da sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda hasar oluştu, tarım arazileri ve yollar çökerken, su, elektrik ile telefon hatları hasar gördü.

10 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni ise arama-kurtarma ekiplerince kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bugün bulundu. Dereden çıkarılan Yiğit’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AĞUSTOSTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ 

Sele kapıldıktan 6 gün sonra cansız bedeni bulunan Serdar Yiğit'in, şirkette şoför olarak çalıştığı, 3 Aralık 2020'de nişanlandığı Ayşe Yıldırım ile ağustos ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinSel FelaketiSerdar Yiğit
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