Arınç: Şu ana kadar Türkiye’nin yaptığında hiçbir yanlış yok

ESKİŞEHİR - Bülent Arınç, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret eden Arınç, çıkışta gazetecilerin Barış Harekatı’na yönelik sorularını yanıtladı. Harekatın, Türkiye’nin güvenliği maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başladığını ifade eden Arınç, "Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla bu harekatı devam ettiriyor. 80 milyon, bütün siyasi partiler malum parti hariç el ele gönül gönüle verdiler, askerimizin başarısı için dua ediyorlar. Milli birlik ve beraberliğin, coşkunun en yüksek noktasındayız. Askerimiz muzaffer olsun, başarılı olsun. İnşallah hiçbirinin burnu kanamadan ülkelerine dönerler. Özellikle Akçakale’de, Nusaybin’de, Kızıltepe’de, bazen Ceylanpınar’da bazen Viranşehir’de gelişi güzel atılan havan toplarıyla zarar veriliyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.



‘BİZİ ELEŞTİRENLER KENDİLERİNE BAKSINLAR’



Harekatın adım adım hedefine doğru ilerlediğini kaydeden Bülent Arınç, Türkiye’nin kendisine güvenli bir alan tesis etmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:



"Dış politika başarıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarımızın çok önceden planladıkları harekat adım adım hedefine doğru ilerliyor. İnşallah büyük bir başarı kazanılacak. Türkiye hemen güneyinde Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtacak, güvenli bir bölge meydana gelecek. Türkiye kendisine güvenli bir alan tesis etmekte terör belasından mümkün olduğunca uzak kalacak. Bir gece ansızın gelebilir sözü son 6 aydan beri takibimizde olan bir konuydu. Çok büyük hazırlıklar yapıldı, ihtimaller dikkate alındı. Yurt dışından gelen tepkilere çok aldırış etmeyelim. Bunlar her zaman yapılan şeylerdir, kararlıyız. Bizi eleştirenler önce kendilerine baksınlar. Biz sivillere ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar vermeden bir fetih harekatı olarak görmediğimiz sadece Türkiye’nin güvenliğini amaçlayan bu olayı bu güne kadar kimsenin açıkça bunu yaptınız diyemeyeceği bir hassasiyetle götürüyoruz. İnşallah en kısa zamanda da tamamlanacağını düşünüyorum."



'GÜVENLİK KONSEYİNİN KINAMA KARARI BİZİ İLGİLENDİRMEZ'



Avrupa ülkelerinden harekata yönelik gelen tepkilerin sorulması üzerine Bülent Arınç, "Her ülke kendine yakışanı yapıyor. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz, neyi ne kadar doğru yapıyoruz ona bakacağız. Şu ana kadar Türkiye’nin yaptığında hiçbir yanlış yok. Biliyorsunuz güvenlik konseyinde bir kınama kararı alınacaktı ama Rusya ve Amerika buna müdahale ettiler. Güvenlik konseyinin kınama kararı alması bizi ilgilendirmez. Onların öyle kınama kararları var ki bugüne kadar hepsini çöp sepetine atan ülkeler oldu. Türkiye elbette Birleşmiş Milletler üyesidir, güvenlik konseyinin kararlarını da dikkate alır ama bize verecekleri kınama kararının hiçbir kıymeti yoktur. O yüzden iki büyük ülke veto hakkını kullandı ve bunu değersiz kıldı. Bugün NATO Genel Sekreteri Türkiye’de. Avrupa Birliği ülkelerinden de Türkiye bunu yapmasaydı daha iyi olurdu şeklindekiler kendi iç politikalarına yönelik açıklamalardır. Dış politika açısından Türkiye’yi haklı bulan çevreler çok daha önemlidir" diye konuştu.