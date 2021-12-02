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Ardahan yaylalarında Eren Kış-9 operasyonu

02 Aralık 2021 Perşembe 15:40
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Ardahan yaylalarında Eren Kış-9 operasyonu

ARDAHAN'da, yaylaları kontrol amacıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 39 timden oluşan 405 personelin katılımıyla 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu başlatıldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla merkez ve Göle ilçesinde, 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu planlandı. Saat 06.00'da başlayan operasyona 39 timden oluşan 405 personel katıldı. Jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan ekipler, kış şartlarına rağmen merkez ve Göle ilçesindeki yaylaları ve evleri didik didik aradı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

DHA

Son Güncelleme: 02.12.2021 15:51
Anahtar Kelimeler:
Ardahan YaylalarıEren Kış9 Operasyonu
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