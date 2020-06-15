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Ardahan'da 18 kişide koronavirüs tespit edildi!

Ardahan’da, koronavirüs salgınında sıfır olan vaka sayısı, şehir dışından gelenlerin artmasıyla 18'e yükseldi. Vaka sayısındaki artış nedeniyle, il merkezi ve 5 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 12:06
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Ardahan'da 18 kişide koronavirüs tespit edildi!

ARDAHANKoronavirüs nedeniyle hasta sayısının sıfırlandığı kentte, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla il merkezi ve 5 ilçede maske takmayı zorunlu hale getirdi. Kararda, "Gelinen noktada hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması daha da önemli hale gelmiş olup, ayrıca ilimizdeki vaka sayısındaki artış da göz önüne alınarak, ilimiz merkezinde bulunan tüm cadde ve sokaklar, park ve umuma açık yerler ile iş yerlerinde vatandaşlarımızın maske takması zorunlu olup, maske takma zorunluluğu olan cadde ve sokaklarda Belediye Başkanlığınca uygun görülen yerlerde vatandaşlara imkanlar dahilinde stand vb. yerlerde maske dağıtımının sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

‘KYK YURDU DA TEDAVİ İÇİN KULLANILACAK’

İl merkezindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer işletmelerde, hem hizmet sunanların hem de hizmet alanların maske takma zorunluluğuna, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uyulması istenen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan ilimizin nüfusunun 5 katı nüfusunun İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerde olduğu, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelenlerin sayısındaki artış, son 3 gün içerisinde il dışından gelenlerde tespit edilen pozitif vakalar değerlendirildiğinde; Ardahan Devlet Hastanesinin ildeki tek pandemi hastanesi olması, normalleşme süreci içerisinde pandemi dışında da sağlık hizmetlerinin verilmeye başlanması, hastanenin pandemi için ayrılan servis ve yoğun bakım yatak kapasitesinin sayısı düşünüldüğünde; kesin vakaların artması durumunda Ardahan Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan KYK’ya bağlı Ardahan Yurdu’nun Covid-19 pozitif temas olan hastaların tedavi ve izolasyonu için kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanMaskeKoronavirüsVaka Sayısı
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