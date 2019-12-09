Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109052
ALTIN
273.057
DOLAR
5.8026
STERLİN
7.6331
EURO
6.4237
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de açıldı
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de...
Trabzonspor, son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor
Trabzonspor, son 9 sezonun en...
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon...
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle ilgili önemli uyarı
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp...
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Uludağ'da, 1 Aralı Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, termal drone ve metal arama dedektörleri de kullanılıyor.

Arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Uludağ'da, 1 Aralı Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, termal drone ve metal arama dedektörleri de kullanılıyor.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:21
10 Okunma
Arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

BURSA - İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmaları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede, 8'inci günde de sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri, Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise, 6 farklı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

MONTUN BULUNDUĞU BÖLGEDE, ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ

Kayıp dağcıları arama çalışmaları sırasında ekipler dün Kürekli Şelalesi yakınlarında kırmızı mont ve bere buldu. Mont ve berenin dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu tespit edildi. Ekipler, çalışmların 8'inci gününde, Kürekli Şelalesi ve 1 kilomerelik çevresinde, arama çalışmalarını genişletti. Bölgede ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone ile dedektör de çalışmalara destek veriyor. Kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları, devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arama çalışmalarıUludağDağcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı
HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı
Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 asker yaralı
Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 asker yaralı
Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu 
Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu 
Yanan otomobilden kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı
Yanan otomobilden kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı
Termal drone ile taranıyor
Termal drone ile taranıyor
2 polis, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellemiş
2 polis, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellemiş
4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu: 40 gözaltı
4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu: 40 gözaltı
TBMM'de bütçe görüşmeleri yarın başlıyor
TBMM'de bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans