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Araklı'daki selde kayıp 2 kişi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine kaybolan 2 kişinin bulunması için 202 kişilik ekip çalışma yürütüyor.

Araklı'daki selde kayıp 2 kişi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine kaybolan 2 kişinin bulunması için 202 kişilik ekip çalışma yürütüyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
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Araklı'daki selde kayıp 2 kişi aranıyor

TRABZON - Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar aldı, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

DERE VE DENİZDE ARANIYORLAR

Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'in (16) bulunması için bölgede çalışmalar sürüyor.  AFAD, AKUT, UMKE, JAK, Deniz Polis ekipleri Karadere boyunca arama çalışmasını sürdürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri de botla deniz yüzeyini tarıyor. Dere yatağına giren JAK timleri kayıplardan iz arıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 202 kişilik ekip katılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AraklıSelKayıp KişiArama
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