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Araç muayenelerine erteleme

Covid-19 salgını nedeniyle araç muayenelerini yaptıramayanlara üç ay ve bu sürenin bitiminden itibaren de 45 gün ek süre tanındı.

03 Nisan 2020 Cuma 12:08
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Araç muayenelerine erteleme

EKONOMİ - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında yönetmeliğe eklenen geçici maddede şöyle denildi:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Araç MuayeneCovid19 SalgınıErteleme
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