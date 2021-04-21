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Antalya'nın gözde oteli Melas Hotel Lara kurallara uyuyor

Antalya'nın gözde oteli Melas Hotel Lara kurallara uyuyor

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:03
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Antalya'nın gözde oteli Melas Hotel Lara kurallara uyuyor

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Ramazan öncesi pandemi stresinden uzaklaşmak için Melas Hotel Lara'ya gittim. Mart ayında Antalya'nın havasının şahane olduğunu biliyordum. Tek eksiğim kaliteli ve konforlu bir otel bulmaktı. İnternetten yaptığım araştırmalar sonrası Melas Hotel Lara ile tanıştım. Otele rezervasyon yaptırdıktan sonra kafamdaki soruları sormak için otel çalışanlarından Anıl Enes Bey ile iletişime geçtim. Son derece kibar ve yardımsever olan Anıl Bey kafamızdaki sorulara tek tek yanıt verdi. Otele varır varmaz pandemi kurallarına uygun bir şekilde giriş işlemi yapıldı. Bütün eşyalarımız için dezenfektan işlemi gerçekleşti. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarına fazlasıyla önem veriliyordu. Otel ile ilgili şu bilgileri verebilirim: Melas otellerinin 3. üyesi Melas Lara; Antalya ve Belek arasındaki yeni tatil beldesi Lara plajında direk deniz kenarında yer almaktadır. Antalya havalimanına 12 km.veşehir merkezine 17 km. uzaklıktadır. Yemeklerinizi otelin şık restoranında, terasta ya da klimalı kapalı kısımda alabiliyorsunuz. Tabii ki mum ışığında romantik bir akşam yemeği için A’la carte restoranlar içinde rezervasyon yaptırabilirsiniz. Lobi, disko, havuz, sahil barlarımızda içeceklerinizi keyifle yudumlayabilmeniz için güleryüzlü takım arkadaşları var. Otelde asık suratlı kimse yoktu. Sanki ailenizin oteline gitmiş gibi hissediyorsunuz. Yemeklerini anlatacak olursam; yediğim hiçbir yemekten memnun olmadan ayrılmadım. Açık büfe hizmet vermelerine rağmen ne bir kuyruk oluşuyordu ne bir temas. İçecekleri ise otel çalışanları size temin ediyordu. Bayram için yeniden gitmeyi düşünüyorum. Üstelik otelden aldığım bilgilere göre bayramda rezervasyonlar şahaneymiş. Özellikle Rus ve Alman turistlerin vazgeçilmez oteli. Yine pandemi kurallarıyla birlikte otel virüse imkan tanımadan turizmi canlandırmaya devam edecek.

Son Güncelleme: 21.04.2021 17:07
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Antalyanın Gözde Oteli Melas Hotel Lara Kurallara Uyuyor
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