Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.379,97
ALTIN
913,35
DOLAR
15,40
STERLİN
18,92
EURO
16,12
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Anneler Günü Kutlu Olsun

FUNDA AKOSMAN'ın haberi için tıklayınız...

12 Mayıs 2022 Perşembe 13:55
Anneler Günü Kutlu Olsun

Halkla ilişkiler müdürü sevgili dostum Hülya Sancaklı, Anneler Günü kutlamasında Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü sebebiyle yine muhteşem bir organizasyona imza attı

Sevgilerini ve fedakarlıklarını her daim hissettiğimiz annelerimizi bu önemli günde(Anneler Günü’nde), ressam Ghazal Bagheri, müzisyen Hakan Yavaş’ın seslendirdiği müzik eşliğinde kendi gözünden 999 kadın hikayesini tuvaline aktardı.

Kurulduğu günden bu güne sosyal sorumluluk bilinciyle hizmet vermeye devam eden Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesinde, 10 Mayıs Salı günü Göz Vakfı ve İşte Kadın Derneği iş birliği ile hazırlanan, ressam Sayın Ghazal Bagheri ve müzisyen Sayın Hakan Yavaş’ın performans gösterdiği ‘’999 Kadın Hikayesi ve 1 Resim’’ temalı sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti.

Göz Vakfı Yönetim Kurulu ve Üyeleri ile İşte Kadın Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerinin katılımıyla, Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğundu.

Bu vesileyle bizlere güçleri ve hikayeleriyle ilham veren, desteklerini yanı başımızda  hissettiğimiz değerli annelerimizin, Anneler Günü Kutlu Olsun…

HABER: FUNDA AKOSMAN

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüGöz VakfıBAYRAMPAŞA GÖZ HASTANESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazetecinin öldürülmesi İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi
Gazetecinin öldürülmesi İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, 35 gün kapalı olacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, 35 gün kapalı olacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Şehit polis için İstanbul Emniyeti'nde tören
Şehit polis için İstanbul Emniyeti'nde tören
Van Valisi Bilmez: Sınırdaki kaçak geçişleri minimize ettik
Van Valisi Bilmez: Sınırdaki kaçak geçişleri minimize ettik
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma