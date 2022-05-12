Halkla ilişkiler müdürü sevgili dostum Hülya Sancaklı, Anneler Günü kutlamasında Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü sebebiyle yine muhteşem bir organizasyona imza attı

Sevgilerini ve fedakarlıklarını her daim hissettiğimiz annelerimizi bu önemli günde(Anneler Günü’nde), ressam Ghazal Bagheri, müzisyen Hakan Yavaş’ın seslendirdiği müzik eşliğinde kendi gözünden 999 kadın hikayesini tuvaline aktardı.

Kurulduğu günden bu güne sosyal sorumluluk bilinciyle hizmet vermeye devam eden Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesinde, 10 Mayıs Salı günü Göz Vakfı ve İşte Kadın Derneği iş birliği ile hazırlanan, ressam Sayın Ghazal Bagheri ve müzisyen Sayın Hakan Yavaş’ın performans gösterdiği ‘’999 Kadın Hikayesi ve 1 Resim’’ temalı sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti.

Göz Vakfı Yönetim Kurulu ve Üyeleri ile İşte Kadın Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerinin katılımıyla, Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğundu.

Bu vesileyle bizlere güçleri ve hikayeleriyle ilham veren, desteklerini yanı başımızda hissettiğimiz değerli annelerimizin, Anneler Günü Kutlu Olsun…

HABER: FUNDA AKOSMAN