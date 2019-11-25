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Ankara'da FETÖ soruşturması: 46 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ soruşturması: 46 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 13:40
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Ankara'da FETÖ soruşturması: 46 gözaltı kararı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fetö/PDYAnkaraGözaltıSoruşturma
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