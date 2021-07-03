Ankara'da eğlence mekanlarına 'müzik yayını' denetimi

ANKARA

Başkent'teki gece kulübü, gazino ve pavyonlar, koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle 1 Temmuz'da yeniden faaliyetine başladı. Eğlence mekanları, açık olduğu son 2 gece de müşteriler tarafından dolduruldu.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri de gece yarısı bu mekanlara denetim gerçekleştirdi. Ekipler, saat 00.00'dan sonra getirilen müzik yasağı nedeniyle 45 eğlence mekanında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken, vatandaşları koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi. Kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası kesildi.