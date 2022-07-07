Ankara Barosu'ndan Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine alkışlı protesto

ANKARA - Ankara Barosu üyesi avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın görevi sırasında öldürülmesini, Ankara Adliyesi önünde alkışlarla protesto etti.



Avukat Servet Bakırtaş, dün İstanbul Bakırköy’de, açılan tazminat davasının geri çekilmemesi gerekçesiyle Abdullah Türkoğlu tarafından öldürüldü. Ankara Barosu üyesi avukatlar, Bakırtaş'ın görevi başında öldürülmesi nedeniyle adliye önünde basın açıklaması yaptı. Ankara Barosu Başkanı avukat Mehmet Eren Turan, Bakırtaş’ın sadece avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü belirterek, "Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. ‘Savunma olmazsa yargılama olmaz’ diyoruz. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş’ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Avukat Servet Bakırtaş’ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız" dedi.



Açıklamanın ardından avukatlar, meslektaşlarının öldürülmesini dakikalarca alkışlayarak, protesto etti.