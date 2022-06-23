Dostum ünlü astrolog Vedat Delek anahtar kitabının imza gününü samimi bir ortamda öğrencileri dostları ile gerçekleştirdi.

Aylık yönergeleri bir yıl boyunca hayatınıza dahil ettikten sonra, kitabın son sayfasındaki sertifayı hak etmiş oluyorsunuz. Kitabın editörü sevgili dostum Hürriyet, Vedatın asistanı dostum Olcay, çok sevgili yayıncımız Az Yayınevi sahibi, benim de kitabımın yayıncısı dostumuz Adem Bey de konuklar arasındaydı.

Blue Jasmin Kitchen sevimli mekanda, Yasemin hanımın organik lezzetleri ile ikram yapıldı konuklara. Keyifli bir gündü. Kitabın adı gibi herkesin hayatına anahtar ve şifa olmasını diliyorum.