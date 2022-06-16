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'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi

16 Haziran 2022 Perşembe 14:51
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi

KONYA - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi', 20 Haziran-1 Temmuz'da Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılacak. 'Anadolu Kartalı Eğitimi', NATO tatbikatlarından Ramstein DUST-2022/2 (RADU 22-2) Tatbikatı ile birlikte gerçekleştirilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikat düzenliyor. Tatbikat, bu yıl 20 Haziran-1 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde; Azerbaycan, İngiltere, Pakistan ve Ürdün hava kuvvetleri katılımıyla düzenlenecek. 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi’nde yer alacak ülkeler, Konya’ya geldi. 400 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatı; gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayarda ölçülecek şekilde gerçekleştiriliyor.

Eğitime Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı; F-16, KC-135, E-7T HİK, ANKA-S, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; fırkateyn ve hücumbot, Azerbaycan; SU-25 ve MIG-29 uçağı, İngiltere; Eurofighter Typhoon uçağı, Pakistan; F-16 uçağı, Ürdün; F-16 uçağı, NATO; E-3A uçağı ile fiili,

Bulgaristan, Çad, Etiyopya, Güney Afrika, Gürcistan, Katar, Kuzey Makedonya, Kosova, Libya, Malezya, Tunus, Özbekistan ve Umman, gözlemci statüsünde katılacak.

NATO TATBİKATIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu yıl gerçekleştirilecek 'Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi', NATO tatbikatlarından biri Ramstein DUST-2022/2 Tatbikatı ile yapılacak. NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) Türkiye’de gerçekleştirilecek. NATO personeli, NATO DARS (İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi) ve Yer Hava Yer teçhizatı, 20-28 Haziran 2022'de gerçekleşecek. RADU Tatbikatı; hava harekatı uygulama usulleri açısından eğitim imkanı sunan ve 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 'Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi' ile beraber yapılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Kuvvetleri KomutanlığıNATOAnadolu Kartalı
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