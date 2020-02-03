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Ambarlı Limanı'na yanaşacak gemiler için sağlık önlemleri

Ambarlı Limanı'nda yurtdışından gelen gemilere yönelik sağlık ekipleri tarafından önlemler alındı. Ambarlı Sahili'nde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait tam donanımlı ambulans tekne bekletiliyor. Önlemler hakkında açıklama yapan Hudut ve Sahil Sağlık Denetleme ekibinde yer alan doktor Murat Serdar Karadeniz, "Kimyasal, biyolojik, radyoaktif bütün tehlikelere karşı önlemlerimizi alıyoruz. Gerekli donanıma sahibiz" dedi.

Ambarlı Limanı'na yanaşacak gemiler için sağlık önlemleri

Ambarlı Limanı'nda yurtdışından gelen gemilere yönelik sağlık ekipleri tarafından önlemler alındı. Ambarlı Sahili'nde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait tam donanımlı ambulans tekne bekletiliyor. Önlemler hakkında açıklama yapan Hudut ve Sahil Sağlık Denetleme ekibinde yer alan doktor Murat Serdar Karadeniz, "Kimyasal, biyolojik, radyoaktif bütün tehlikelere karşı önlemlerimizi alıyoruz. Gerekli donanıma sahibiz" dedi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 14:13
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Ambarlı Limanı'na yanaşacak gemiler için sağlık önlemleri

İSTANBUL - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından önlemler artırıldı. Hudut ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri de, Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nda yurtdışından gelen gemilere yönelik risk analizi yapıldı. Önlemler kapsamında Ambarlı Sahili'nde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait tam donanımlı ambulans tekne bekletiliyor.

Hudut ve Sahil Sağlık Denetleme ekibinde yer alan doktor Murat Serdar Karadeniz çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karadeniz, "Türkiye çapında 33 Sahil Sağlık Denetleme Merkezimizin, halk sağlığını tehdit eden bu tür durumlar için belirli bir prosedürü var. Bize gelen gemilerin çoğu kuru yük ve konteyner gemilerdir. Bu gemiler yaklaşmadan 24 saat önce bize sağlık bildiriminde bulunurlar. Bu bildirimde son 10 liman ve tayfa listesi de yer alır. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum varsa bu gemilere pratika verilmez. Pratika dediğimiz, geminin sağlık yönünden herhangi bir sıkıntısının olmadığı, yanaşabileceği, yük alabileceği, indirebileceği izindir. Eğer şüpheli bir durum varsa, gemi açıkta muayene edilir. Bu gemide bir sağlık sorunu varsa demirli alan karantina altına alınır" dedi.

Karadeniz, şöyle devam etti:

"Olası bir virüs şüphesi durumunda 112 ile koordineli olarak çalışıyoruz. Bulaşıcı hastalıklarda kullandığımız negatif basınçlı sedyelerimizle gemideki hastalar tahliye edilir. Sağlık bakanlığı tarafından belirlenen referans hastanelere sevk edilir. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif bütün tehlikelere karşı önlemlerimizi alıyoruz. Gerekli donanıma sahibiz" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ambarlı LimanıGEMİLERSAĞLIK ÖNLEMLERİ
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