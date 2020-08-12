Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin...
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp...
“Nar ve domates kısırlık riskini azaltıyor”
“Nar ve domates kısırlık riskini...
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 448 personel görev alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak, "Bugün bin 448 personelimiz Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başladı" açıklamasında bulundu.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:02
0 Okunma
Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da, 1448 personel ile 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek' amacıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nca  'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları'nda görevli, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1448 personel (97 operasyonel tim) görev alıyor.

Yurt içinde terörün  tamamen  ortadan  kaldırılmasına  yönelik  yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında, bugüne kadar 15 terörist etkisiz hale getirildi, 30 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, Yıldırım Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmanoslarYıldırım5 Operasyonu Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi
Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı
Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı
Bakanlık, 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
Bakanlık, 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YÖK: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ, görevinden uzaklaştırıldı
YÖK: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ, görevinden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 474 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 474 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı