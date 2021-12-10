Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,008.18
ALTIN
794.07
DOLAR
13.92
STERLİN
18.40
EURO
15.74
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
ÖSYM personel alımı yapıyor
ÖSYM personel alımı yapıyor
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Öğretim Üyesi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin sığınağı tespit edildi

10 Aralık 2021 Cuma 16:12
3 Okunma
Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin sığınağı tespit edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 9 Aralık'ta, Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arama çalışması yaptı. Operasyonda, terör örgütü PKK üyelerinin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, toprağa gömülü 5 plastik varil içinde çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, malzemeler ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmanoslarSığınak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi’nden ULUSKON’a ziyaret
Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi’nden ULUSKON’a ziyaret
İmamoğlu: Terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır
İmamoğlu: Terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır
Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız
Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Liderlik-İstikrar-Gelişme' konulu konferansta konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Liderlik-İstikrar-Gelişme' konulu konferansta konuştu
Yalçın Topçu: "Halkının Hadimine Selam Olsun"
Yalçın Topçu: "Halkının Hadimine Selam Olsun"
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
Genç Öğretmen’den rengarenk bir müzik sınıfı
Genç Öğretmen’den rengarenk bir müzik sınıfı
Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı
Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı
Akkuyu NGS sahasında 1’inci ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
Akkuyu NGS sahasında 1’inci ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma