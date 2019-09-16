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Altun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" dedi.

Altun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:36
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Altun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor

ANKARA - Fahrettin Altun, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Suriye konulu 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla bugün gerçekleşeceğini hatırlatan Altun, "Türkiye, Suriye’de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunTürkiyeBölgesel Istikrar
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