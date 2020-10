Ali Erbaş: "Bir an önce hıyanetten kurtulmamalılar"

ANKARA - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Filistin davasına dair yaşanan son gelişmeler, yıllardır her türlü zorluğa rağmen Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimizin yüreğini sızlatmaktadır. İslam dünyasında, Kudüs'e ihanet anlamına gelecek tavır takınanlar, bir an önce içinde bulundukları gaflet ya da hıyanetten kurtulmalıdır" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı' video konferans sistemi ile gerçekleştirildi. 68 ülkenin Din İşleri Bakan ve başmüftülerinin davetli olduğu toplantının açılış konuşmasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı. Bugün dünyanın açlık, yoksulluk, korku, savaş ve terör eylemleri gibi devasa sorunların kuşatması altında olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Bu sebeple yeryüzü, yeniden İslam'ın huzur veren ilkelerini aramaktadır. Bu değerleri insanlıkla tanıştırmak ise elbette Müslümanların, ilim adamlarımızın ve dini teşkilatlarımızın en temel sorumluluğudur. Bütün bu yaşananlar karşısında inisiyatif almak, bir araya gelmek, istişare ve iş birliği ile sorunları çözmek zorundayız. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmak durumundayız. Bu, hem inancımızın hem de kardeşliğimizin bize yüklediği bir sorumluluktur" dedi.



'HEP BERABER MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ'



Dünyanın pek çok yerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı ırkçı saldırıların artarak devam ettiğini, İslamofobi'nin ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüştüğünü vurgulayan Erbaş, "İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dili, sosyal medyada, televizyon programlarında ve siyasi söylemlerde sorumsuz ve pervasızca kullanılmaktadır. Dolayısıyla bugün özellikle bulundukları coğrafyalarda azınlık olarak yaşayan Müslümanlar, korku ve endişe içindedir. Her an nefret söylemine, şiddete, ayrımcılığa ve kutsal değerlerine hakarete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca İslam'a muhtaç insanlığın Müslümanlar hakkındaki algısı kirletilmekte ve umudu yok edilmektedir. Bunun için İslam düşmanlığıyla hep beraber mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.



'KUDÜS'E İHANET TAVRI TAKINANLAR HIYANETTEN KURTULMALIDIR'



Ermenistan'a karşı haklı mücadelesinde kardeş Azerbaycan'ı desteklediklerini vurgulayan Erbaş, sivil yerleşim yerlerine saldırarak kadınları, çocukları, masumları katleden Ermenistan'ı kınadı. Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Kudüs davamıza değinmeden geçemeyeceğim. Maalesef Filistin davasına dair yaşanan son gelişmeler, yıllardır her türlü zorluğa rağmen Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimizin yüreğini sızlatmaktadır. Tüm dünya Müslümanlarında da büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne neden olmaktadır. Dolayısıyla İslam dünyasında, Kudüs'e ihanet anlamına gelecek tavır takınanlar, bir an önce içinde bulundukları gaflet ya da hıyanetten kurtulmalıdır."