Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,050.65
ALTIN
797.41
DOLAR
13.54
STERLİN
18.38
EURO
15.50
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve...
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 3...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alevilere sosyal medya hesabından küfretti; 'Alkollüydüm' dedi

Kocaeli’de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere yönelik küfürler edince ‘Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Yakup Tilki, savcılıktaki ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu öne sürdü.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:52
Alevilere sosyal medya hesabından küfretti; 'Alkollüydüm' dedi

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki’yi gözaltına aldı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup Tilki hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma başlattı. Dün adliyeye sevk edilen Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakup Tilki savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada sohbet ettiğini belirterek, “Alkollüydüm. Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk. Grupta konuşan birileri savunduğum iktidar partisine, İslam’a küfür ve hakaret ettiler. Ben hakaret edenlere tepki gösterdim. Kullandığım cümleleri onlara söyledim. Herkese söylemedim. Bütün Alevileri kastetmedim. Sosyal medyada yayın sırasında alkollüydüm." dedi.

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kocaeli Adliyesi’nin önünde toplanan Alevi kültür dernekleri üyeleri, tutuklanan Yakup Tilki’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Yakup Tilki’nin bir insanlık suçu işlediğini ve bu nedenle en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, “Gün geçmiyor ki Alevilerle ilgili birbirinden çirkin kelamlar söylenmesin. Dün de buna bir yenisi eklendi. Duyarlı, demokrat, laik, çağdaş, bütün halkları kardeş bilen bütün topluluklar bugün bir tepki için burada. Yapılan bir haksızlık için burada. Aleviler, sözünü söylerken ağzındaki teraziyi kullanıp incinse de incitmeyen bir topluluk. Aleviler kendi özüyle kendi sözüyle barışık olan bir topluluk. Bu söylenen kelamlar ne insani ve vicdani ne de ahlakidir. Bizler yine sağduyulu olacağız ama hakkımızı adalette arayacağız. Bu sürecin takipçisi olacağız” dedi.

‘EN AĞIR YAPTIRIMLARLA CEZALANDIRILSIN’  

Yaşanan olayı nefretle kınadıklarını dile getiren Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam ise, “Körfez ilçesinde yaşayan dilimiz insan demeye varmıyor ama bir vatandaş sosyal medya mecrasında durmaksızın en ağır küfürlerde bulunmuştur. Bu vatandaşı, bu düşüncede olanları, gerekse bunlara göz yuman ve çanak tutanları da kınıyoruz. Bir topluluğa karşı işlenmiş bu ve benzeri suçların yasayla açıktan ‘nefret suçları’ olarak tanımlanmasını ve bu tür suçları işleyenlerin ise ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. 

Yapılan açıklamaların ardından Kocaeli Adliyesi'ne giren temsilciler, Yakup Tilki hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliAlevilere Yönelik Küfürler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MANAS’IN OĞLU SEMETEY
MANAS’IN OĞLU SEMETEY
MACRON’UN RUS RULETİ
MACRON’UN RUS RULETİ
Karlı zirveye bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri fotokapanda
Karlı zirveye bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri fotokapanda
Dünya Kukla Festivali’ni 10 bin çocuk ziyaret etti
Dünya Kukla Festivali’ni 10 bin çocuk ziyaret etti
Küçük çaplı yangın çıkan evde ölü bulundu
Küçük çaplı yangın çıkan evde ölü bulundu
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Aşkın Saati 19:03'ün çekimlerine mayısta başlanacak
Aşkın Saati 19:03'ün çekimlerine mayısta başlanacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma