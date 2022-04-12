Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.435,96
ALTIN
922,46
DOLAR
14,69
STERLİN
19,13
EURO
15,96
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik...
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak

12 Nisan 2022 Salı 13:42
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne göre Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı
HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı
Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, TÜRKSOY'da devir teslim törenine katıldı
Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, TÜRKSOY'da devir teslim törenine katıldı
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
‘Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak
‘Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak
Şehit Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Plaka ile kartı eşleştiren Fintech çözümü geliştirdiler
Plaka ile kartı eşleştiren Fintech çözümü geliştirdiler
Tek katlı evde balık istifi 35 kaçak göçmen yakalandı
Tek katlı evde balık istifi 35 kaçak göçmen yakalandı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma