Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.592,38
ALTIN
1.017,60
DOLAR
17,91
STERLİN
21,88
EURO
18,33
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve...
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

31 Temmuz 2022 Pazar 00:47
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
Fatih Belediyesi 60 Memur ve Zabıta Memuru alacak
Fatih Belediyesi 60 Memur ve Zabıta Memuru alacak
TÜRK DÜNYASININ GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK DUAYEN MİMARI MİMAR KOCA SİNAN
TÜRK DÜNYASININ GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK DUAYEN MİMARI MİMAR KOCA SİNAN
Doğu Türkistan’da soykırımın durdurulması için çağrı
Doğu Türkistan’da soykırımın durdurulması için çağrı
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول