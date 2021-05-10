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Alaattin Çakıcı'nın Ülkücü Şehit Babası, Ali Çakıcı’ya Türkü

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:48
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Alaattin Çakıcı'nın Ülkücü Şehit Babası, Ali Çakıcı’ya Türkü

Ali Çakıcı’nın vefatının 41. Sene-i devriyesi nedeniyle sevdikleri tarafından çok anlamlı beste yazılarak profesyonel bir şekilde ünlü sanatçıların ’da söylediği türkü youtube ve sosyal medyalarda yayınlandı.

Alaattin Çakıcı’nın rahmetli babası Ali Çakıcı’nın vefatının 41. Sene-i devriyesi nedeniyle yapılan beste ve türkü Çakıcı sevenleri hüzünlendir ve emeği geçen başta söz yazarı Metin Şeker’e ve alt yapıyı oluşturup seslendiren ses sanatçısı Sinan İşler’e teşekkür ettiler.

Baba Ali Çakıcı Kimdir?

Trabzon'dan kan davası yüzünden göç etti.İstanbul’da ”Karadenizliler mekânı” olarak bilinen Gültepe semtinde ev kiraladı ve ailesiyle burada yaşamaya başladı.Trabzonlu olup 53 yaşındaydı. İstanbul Gültepe'de Talat paşa caddesi üzerinde kahvehane işletiyordu. Ailece ülkücüydüler. Mecidiyeköy, Kâğıthane, Gültepe ve Hürriyet Mahallesi Ülkü Ocakları Başkanlığı'da katıldı.

KOMÜNİSTLERİN SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Ali Çakıcı, kimi kaynaklara göre 5, kimilerine göre ise 11 Mayıs 1980 tarihinde, akşam saatlerinde Komünist görüşlü kişiler tarafından işlettiği kahvehaneye baskın düzenlenmesi sonucunda öldürüldü.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=dSfHdVfriNs&feature=youtu.be

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.05.2021 11:54
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Alaattin Çakıcının Ülkücü Şehit BabasıAli Çakıcıya Türkü
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