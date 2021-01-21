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Alaattin Çakıcı Keskin adliyesinde ifade verdi

Alaattin Çakıcı Kırıkkale, Keskin adliyesinde hakim karşısına çıktı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret iddiasıyla ifade veren Çakıcıyı mahkeme çıkışı büyük bir kalabalık karşıladı

21 Ocak 2021 Perşembe 16:30
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Alaattin Çakıcı Keskin adliyesinde ifade verdi

Eleştirileri ile sık sık kamuoyunun gündeminde olan Alaattin Çakıcı Keskin adliyesinde ifade verdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki eleştirileri nedeniyle hakkında dava açılan Çakıcı Kırıkkale, Keskin adliyesinde görülen duruşmada beraat etti. Çakıcı'nın Davutoğlu'na karşı sarf ettiği sözlerin hakaret değil, eleştiri olduğu hükmüne varan mahkeme, Çakıcı'nın beraatine karar verdi.

Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan'nın bildiriğine göre, mahkeme çıkışı kalabalık bir grup tarafından karşılanan Çakıcı bir süre vatandaşlarla sohbet etti.Daha sonra yakın arkadaşı MHP Eski Milletvekili Vahit Kayrıcı, Üzeyir Çakmaktaş ve iş adamı Derya Kürkçüoğlu ile yemek yiyen Çakıcı'ya,yeğeni Barış Çakıcı,Karadeniz bölgesinden Ahmet Yılmaz ,Ankara'dan Selahattin Yılmaz eşlik ederken.Kırıkkalede iş adamı  Ramazan Ayanoğlu'da Çakıcıyı misafir etti.


VATANDAŞTAN VE ÜLKÜCÜLERDEN YOĞUN İLGİ

Çakıcı'yı mahkeme çıkışında adliye önünde bekleyen kalabalık bir grup karşıladı. Vatandaşların ve ülkücü dostlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Çakıcı bir süre sohbet etti. 

Alaattin Çakıcı nın danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan'ın paylaştığı Twetter hesabından yapılan açıklama :
 
https://twitter.com/ferhataydogan01/status/1352219183283654657?s=19

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.01.2021 16:35
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Alaattin Çakıcı Keskin Adliyesinde Ifade Verdi
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