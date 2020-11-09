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Alaattin Çakıcı'dan Berat Albayrak açıklaması!

09 Kasım 2020 Pazartesi 11:33
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Alaattin Çakıcı'dan Berat Albayrak açıklaması!

Alaattin Çakıcı kendi sosyal medya hesabı twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile bir açıklama yaptı. 

"Kamuoyuna saygılarımla; Ciddi devlet adamları şartlar ne olursa olsun kişisel problemlerini devlet menfaatine devletimizin menfaati söz konusu olunca hükümet içerisindeki nefsi çekişmeler dipfrizde dondurulur.

Muhalefet baskısından görev değişikliğine uğratılmışsa devletimizin başı Cumhur ittifakının yıllardır yıpratmak isteyen muhalefete şunu göstermiştir.

Devletin bekası için gerekirse kolumu keserim, 

Devlet ve milletimiz için bu istifa ile ekonomi düzelecekse hayırlara vesile olsun. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim." 

Alaattin ÇAKICI

Önce Vatan Gazetesi

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Alaattin Çakıcıdan Berat Albayrak AçıklamasıİstifaBerat Albayrak
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