Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1127
ALTIN
501.145
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7650
EURO
9.6937
“Türkler yazlık almak için Macaristan’ın köy evlerini tercih ediyor”
“Türkler yazlık almak için Macaristan’ın...
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul...
Mehmet Özdilek: Dolu statları sabırsızlıkla bekliyoruz
Mehmet Özdilek: Dolu statları sabırsızlıkla...
Kırmızı benler, zararsız gibi görünse de takip edilmeli
Kırmızı benler, zararsız gibi görünse...
VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'nda
VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alaattin Çakıcı'dan basın açıklaması!

CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlatmasına cevaben Alaattin Çakıcı danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kendi sosyal medya hesabından basın açıklaması yaptı

28 Ekim 2020 Çarşamba 17:57
10 Okunma
Alaattin Çakıcı'dan basın açıklaması!

Kamuoyuna Saygılarımla,

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile daha evvel telefonda ve Saros Körfezinde yakın arkadaşım olan Mustafa Altınhan'ın tatil köyünde bir araya geldik. Uzun saatler süren konuşmamızda devletimiz ile alakalı ortak noktalarımızda hiçbir çelişki yaşanmadı. Vatan sevgisinin ne anlama geldiğini, atalarının balkanlarda yaşadıkları soykırımı

na uğrayan Balkan türklerinin anavatanın Trakya bölgesi ile her zerresi bütünleşmiştir. Trakyalılar devletin bütünlüğüne, dinine , resmi diline, bayrağına,ezanına , ülkemizi esaretten kurtaran kadronun lideri Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden bağlıdır ve bu ilkeler her trakyalının vaz geçilmezidir. 

Sayın Recep Gürkan, PKK’ya ve bölücülerin siyasi kanadı olan HDP’ye, 6 okun biri olan millyetçilik kavramını ve devletin Bekası ile ilgili tavrını açıkça ortaya koymuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi sözde atatürkçü değil özünde Atatürk ilkeleri doğrultusundaki bir Türk milliyetçisidir. Mustafa Kemal Atatürk sadece CHP’lilerin değil Türkiye Cumhuriyetinin ve bütün Türk dünyasının Atatürküdür ve Türkiyenin ilk bozkurtudur. Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünenler Atatürkçülük adı altında Chp’nin içini boşaltarak Gazi Mustafa Kemal’e ihanet içindedirlerdir. Eğer kalbi Atatürkçü olsalar PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ortak seçime girmezlerdi, aynı yanlısı milliyetçiyim diyen bir Hanımefendi de yapmıştır.

Eskiden yeşil kuşak Türkiyenin batı sınırlarından başlayıp Hindistanın sınırında biterdi, ama şu anda NATO yeşil kuşağı Yunanistanın Girit adasından başlatıp Edirne Dedeağaç’a kadar getirmiştir ve vatanımızı kuşatmışlardır. Devletin birinci derece beka sorunu olan Doğu Akdeniz ile ilgili dünya, batı ve ABD aynı agızı konuşup Türk düşmanlığı ve Sevr’i geriye getirmek en büyük arzularıdır.Suriye ve Irakta yaşananlar , Kafkaslarda yeni açılan bir cephe, 41 yıldır iran ile sorun yaşıyan ABD silah ve diğer ambargoları kaldırmıştır, Orta doğu’da Şii Sünni çatışması çıkartan ABD şimdi onları bir araya getirerek ülkemizi diz çöktürmek isteyen ABD, ingiltere hariç Avrupa birliği hep bir ağızdan her türlü amborgo ve baskı uygulamak istemektedirler. Türkiye eski Türkiye değil, bir asır evvel geldikleri gibi giderler, gelmek istiyorlar ama nedense gelemiyorlar çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Yukarıda bahsettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi , HDP ve Türk düşmanı yabancı devletler ile haraket etmektedirlerdir. Uluslararası ilişkilerde milletlerin dostukları değil milli çıkarları söz konusudur.Rusya Federasyonu Türkiyeye bakış açısının batılılar gibi aynı çizgide olduğunu devleti yönetenler unutmamalılardır. Devlet ciddi bir beka sorunu yaşamaktadır, sağ duyulu devletine gönül vermiş hangi parti mensubu olursa olsun bu süreçte Cumhur ittifakının yanın yer almak, ulusalcılıktır, milliyetçiliktir, milletini sevmektir, bayrağına ve resmi diline sahip çıkmaktır, ezanına sahip çıkmaktır, Fatih’e, Alparslan’a, Yavuz’a , Kanununiye, Sultan 2. Abdülhamit’e,Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmaktır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti birbirinin küllerinden oluşmuş Türk devletinin ta kendisidir.

Recep Gürkan’I ziyaret etmemi gündeme getiren CHP genel başkanı ve aynı zihniyetteki yol arkadaşları devlet düşmanları ile ortaklık yapmasınlar, bunu kamuoyuna açıklıkla ve yurekleri varsa ve tavır koyuyor ise  işte o zaman ancak Atatürk’ü ağızlarına alabilirler.

Rabbim devletine bağlı her etnik kökenden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını korusun ve yüceltsin. Alemlerin Rabbi, adelet duygusundan ,doğruluktan ve sosyal adeletten şaşırmıyıcaksa Cumhur İttifakını korusun ve yüceltsin.

Bu vesileyle Tüm islam aleminin kandilini ve Yüce milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum.

Devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a , dünya türklerinin yaşıyan son efanevi lideri Sayın Devlet Bahçeliye  ve tüm kamuoyuna Saygılarımı arz ederim.   

Alaattin Çakıcı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.10.2020 18:00
Anahtar Kelimeler:
CHPAlaattin çakıcıEdirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı
Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı
Koronavirüs tedavisi gören 'Pele Mehmet' hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören 'Pele Mehmet' hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan'da
Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan'da
ÇAKICI’DAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET
ÇAKICI’DAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET
Samsun’da orman yangını, 4 noktadan müdahale ediliyor
Samsun’da orman yangını, 4 noktadan müdahale ediliyor
Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor
Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor
Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında
Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi önerilerimiz arasında
Muş'ta 2 sığınakta PKK'nın patlayıcısı ele geçirildi
Muş'ta 2 sığınakta PKK'nın patlayıcısı ele geçirildi
Varis Mobilya Dünya markası olma yolunda
Varis Mobilya Dünya markası olma yolunda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma