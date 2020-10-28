Alaattin Çakıcı'dan basın açıklaması!

Kamuoyuna Saygılarımla,

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile daha evvel telefonda ve Saros Körfezinde yakın arkadaşım olan Mustafa Altınhan'ın tatil köyünde bir araya geldik. Uzun saatler süren konuşmamızda devletimiz ile alakalı ortak noktalarımızda hiçbir çelişki yaşanmadı. Vatan sevgisinin ne anlama geldiğini, atalarının balkanlarda yaşadıkları soykırımı

na uğrayan Balkan türklerinin anavatanın Trakya bölgesi ile her zerresi bütünleşmiştir. Trakyalılar devletin bütünlüğüne, dinine , resmi diline, bayrağına,ezanına , ülkemizi esaretten kurtaran kadronun lideri Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden bağlıdır ve bu ilkeler her trakyalının vaz geçilmezidir.

Sayın Recep Gürkan, PKK’ya ve bölücülerin siyasi kanadı olan HDP’ye, 6 okun biri olan millyetçilik kavramını ve devletin Bekası ile ilgili tavrını açıkça ortaya koymuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi sözde atatürkçü değil özünde Atatürk ilkeleri doğrultusundaki bir Türk milliyetçisidir. Mustafa Kemal Atatürk sadece CHP’lilerin değil Türkiye Cumhuriyetinin ve bütün Türk dünyasının Atatürküdür ve Türkiyenin ilk bozkurtudur. Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünenler Atatürkçülük adı altında Chp’nin içini boşaltarak Gazi Mustafa Kemal’e ihanet içindedirlerdir. Eğer kalbi Atatürkçü olsalar PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ortak seçime girmezlerdi, aynı yanlısı milliyetçiyim diyen bir Hanımefendi de yapmıştır.

Eskiden yeşil kuşak Türkiyenin batı sınırlarından başlayıp Hindistanın sınırında biterdi, ama şu anda NATO yeşil kuşağı Yunanistanın Girit adasından başlatıp Edirne Dedeağaç’a kadar getirmiştir ve vatanımızı kuşatmışlardır. Devletin birinci derece beka sorunu olan Doğu Akdeniz ile ilgili dünya, batı ve ABD aynı agızı konuşup Türk düşmanlığı ve Sevr’i geriye getirmek en büyük arzularıdır.Suriye ve Irakta yaşananlar , Kafkaslarda yeni açılan bir cephe, 41 yıldır iran ile sorun yaşıyan ABD silah ve diğer ambargoları kaldırmıştır, Orta doğu’da Şii Sünni çatışması çıkartan ABD şimdi onları bir araya getirerek ülkemizi diz çöktürmek isteyen ABD, ingiltere hariç Avrupa birliği hep bir ağızdan her türlü amborgo ve baskı uygulamak istemektedirler. Türkiye eski Türkiye değil, bir asır evvel geldikleri gibi giderler, gelmek istiyorlar ama nedense gelemiyorlar çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Yukarıda bahsettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi , HDP ve Türk düşmanı yabancı devletler ile haraket etmektedirlerdir. Uluslararası ilişkilerde milletlerin dostukları değil milli çıkarları söz konusudur.Rusya Federasyonu Türkiyeye bakış açısının batılılar gibi aynı çizgide olduğunu devleti yönetenler unutmamalılardır. Devlet ciddi bir beka sorunu yaşamaktadır, sağ duyulu devletine gönül vermiş hangi parti mensubu olursa olsun bu süreçte Cumhur ittifakının yanın yer almak, ulusalcılıktır, milliyetçiliktir, milletini sevmektir, bayrağına ve resmi diline sahip çıkmaktır, ezanına sahip çıkmaktır, Fatih’e, Alparslan’a, Yavuz’a , Kanununiye, Sultan 2. Abdülhamit’e,Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmaktır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti birbirinin küllerinden oluşmuş Türk devletinin ta kendisidir.

Recep Gürkan’I ziyaret etmemi gündeme getiren CHP genel başkanı ve aynı zihniyetteki yol arkadaşları devlet düşmanları ile ortaklık yapmasınlar, bunu kamuoyuna açıklıkla ve yurekleri varsa ve tavır koyuyor ise işte o zaman ancak Atatürk’ü ağızlarına alabilirler.

Rabbim devletine bağlı her etnik kökenden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını korusun ve yüceltsin. Alemlerin Rabbi, adelet duygusundan ,doğruluktan ve sosyal adeletten şaşırmıyıcaksa Cumhur İttifakını korusun ve yüceltsin.

Bu vesileyle Tüm islam aleminin kandilini ve Yüce milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum.

Devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a , dünya türklerinin yaşıyan son efanevi lideri Sayın Devlet Bahçeliye ve tüm kamuoyuna Saygılarımı arz ederim.

Alaattin Çakıcı