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Aksaray'a şehit ateşi düştü

Suriye'de, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23) acı haberi, memleketi Aksaray merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki ailesine verildi.

Aksaray'a şehit ateşi düştü

Suriye'de, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23) acı haberi, memleketi Aksaray merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki ailesine verildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:19
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Aksaray'a şehit ateşi düştü

AKSARAY - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında şehit olan 8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın acı haberi, merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine ulaştı. Çiftçi Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer verdi. Sinir krizi geçiren Raşit Candan'a hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı.

Baba Raşit Candan'ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştükleri belirtildi. Görüşmede, Mikail Candan'ın, iyi olduğunu söylediği bildirildi. 

Şehit Mikail Candan’ın beldede toprağa verileceği kaydedildi.


DHA

Son Güncelleme: 26.06.2019 05:20
Anahtar Kelimeler:
SuriyeZeytin Dalı Harekatı1 şehit
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