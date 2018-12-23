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Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

23 Aralık 2018 Pazar 20:43
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Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpınar ve Gezen'in konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği ve tepki çeken sözleri üzerine harekete geçti. 

Başsavcılık, Akpınar ve Gezen'in söz konusu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler 

söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma 

başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Metin AkpınarMüjdat Gezen
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