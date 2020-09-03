Akın Çalışıcı, ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR





Osmanlı Ülkü Ocakları Şehitkâmil İlçe Başkanı Akın Çalışıcı, Göreve geldiği günden itibaren Gaziantep ve ilçelerinden çok sayıda seçkin kişileri yönetim kuruluna alarak çalışmalara başladı. Gaziantep İlinde Sevilen sayılan Turizmci Genç İş Adamı Akın Çalışıcı, `nın ilçe başkanı olmasından dolayı ilçede birlik ve beraberlik içinde çalışmaları devam ediyor.

Başkan Akın Çalışıcı, Başkanlığında Yapılan ilçe yönetim kurulu toplantısı ilçe binasında yapıldı.

Başkan Çalışıcı, Toplantı Sonrasında Basın Mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Çalışıcı, Sayın değerli Şehitkâmil İlçemizin değerli İnsanları Biz Osmanlı Ülkü Ocakları Şehitkâmil İlçe Başkanlığı olarak yönetim kurulu üyelerimiz ile göreve başlamış durumdayız. Bugün ilk toplantımızı yaptık çok güzel geçti. Yönetim kurulu arkadaşlarıma tek tek görev dağılımını yaptık. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizde Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile beraber güzel projeler üreterek ilçemize hizmet etmek için çalışmalara bismillah diyerek başlamış durumdayız. İlçe binamız açık çayımız hazır Vatanını Milletini seven kim varsa kapımız onlara açıktır. Yakın bir zamanda ilçemizde ziyaretlere başlayacağız. Bizler Osmanlı kültürünü yaşayan Osmanlı ülküsü ile yola çıkan vatan sevdalıları olarak ülkemizi ve milletimizi seven kişiler olarak çalışmalarımız devam edecek. Bugün burada görev alan arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum.

Osmanlı Ülkü Ocakları Şehitkâmil İlçe Başkanlığı Görev Dağılımı:

Başkan: Akın Çalışıcı, İlçe Başkan Yardımcıları Kamil Tazeoğlu, Aydın Bozaslan, Kenan Öztürk, Mehmet Özyurt, Murat Karaer, İlçe Teşkilat Başkanı Tuncay Bozkurt, Disiplin Kurulu Başkanı Erdal Güzel, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özer, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Filiz Dinler, Gençlik Kolları Başkanı Fuat Şahin, Akademik ve Üniv. Kur. Başkanı Fırat Uzun, Ar –Ge Başkanı Hasan Hüseyin, Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı Hakan Çelik, İdare İşler Başkanı Abdurrahman Çelik, Denetim Kurulu Başkanı Abdulhamit Karaoğlu, Hukuk İşleri Başkanı Resul Tazeoğlu, Sportif Etkinlik Başkanı Erkan Süzerer, Bedensel ve Zihinsel En. Başkanı Ahmet Bozdemir, Seçim İşleri Başkanı Ergün Kodalakoğlu, Çevre ve Şehirçilik Başkanı Muhiddin Şahin, Sivil Toplum Kuruluş Murat Alpaydın, Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gültekin.